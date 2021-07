Beach volley, World Tour 2021 Gstaad. Niente tabellone principale per Windisch/Cottafava e Bianchin/Scampoli (Di martedì 6 luglio 2021) Niente tabellone principale per le due coppie azzurre impegnate nelle qualificazioni del torneo 4 stelle di Gstaad. Windisch/Cottafava vanno vicinissimi alla qualificazione perdendo al tie break contro gli ex vice campioni iridati Doppler/Horst che devono sudare le proverbiali sette camicie per battere gli azzurri che si aggiudicano il primo set con il punteggio di 21-18. Nel secondo set si gioca punto a punto, gli italiani sprecano un match ball e subiscono il ritorno della coppia austriaca che si impone 22-20. Equilibrio anche nel terzo set fino al 10-10 e poi scatto vincente di ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021)per le due coppie azzurre impegnate nelle qualificazioni del torneo 4 stelle divanno vicinissimi alla qualificazione perdendo al tie break contro gli ex vice campioni iridati Doppler/Horst che devono sudare le proverbiali sette camicie per battere gli azzurri che si aggiudicano il primo set con il punteggio di 21-18. Nel secondo set si gioca punto a punto, gli italiani sprecano un match ball e subiscono il ritorno della coppia austriaca che si impone 22-20. Equilibrio anche nel terzo set fino al 10-10 e poi scatto vincente di ...

