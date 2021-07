“Basta con liti e divisioni. Così danneggiamo i nostri candidati alle urne”. Per Dino Giarrusso il nuovo M5S dovrà ampliare la sua base pur nel solco della sua storia (Di martedì 6 luglio 2021) Il nuovo M5S? “dovrà continuare a muoversi nel solco della sua storia, ma saranno fondamentali due novità: bisogna essere innanzitutto più compatti e poi occorre allargare la nostra base. Perché questi due anni al governo ci hanno fatto capire che se siamo compatti e abbiamo una base solida possiamo raggiungere importanti obiettivi convincendo anche partiti che inizialmente non erano d’accordo con noi”. In attesa di capire che veste avrà il Movimento del futuro, l’eurodeputato M5S Dino Giarrusso tratteggia quelli che potrebbero – e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 6 luglio 2021) IlM5S? “continuare a muoversi nelsua, ma saranno fondamentali due novità: bisogna essere innanzitutto più compatti e poi occorre allargare la nostra. Perché questi due anni al governo ci hanno fatto capire che se siamo compatti e abbiamo unasolida possiamo raggiungere importanti obiettivi convincendo anche partiti che inizialmente non erano d’accordo con noi”. In attesa di capire che veste avrà il Movimento del futuro, l’eurodeputato M5Stratteggia quelli che potrebbero – e ...

