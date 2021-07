Basket | Sacchetti ufficializza i 12 convocati dell’Italia per Tokyo 2020 | c’è Gallinari | escluso Abass

(Di martedì 6 luglio 2021) Due giorni dopo l’incredibile qualificazione centrata ai danni della Serbia, il ctdelha diramato la lista dei dodiciper le Olimpiadi di. Rispetto ai ragazzi protagonisti a Belgrado c’è un solo cambio: Danilo, che aveva dovuto rinunciare per via degli impegni con Atlanta nei playoff NBA, è stato inserito al posto di, che è dunque. Fuori anche, ma era ben chiaro, Belinelli e Datome. Di seguito l’elenco dei giocatori che venerdì 16 luglio partiranno alla volta del Giappone: Marco Spissu (1995, ...

Lo aveva sottolineato in conferenza stampa il giorno dopo dopo aver visto i suoi Atlanta Hawks perdere in gara - 6 la possibilità di accedere alle NBA Finals e coachnon se l'è fatto ripetere due volte: Danilo Gallinari farà parte della spedizione azzurra alle Olimpiadi di Tokyo . Un traguardo raggiunto al termine della meravigliosa partita vinta a ...Dopo il successo conquistato a Belgrado contro la Serbia che ha garantito all'Italia l'accesso alla Olimpiadi, coach Meoha dovuto comunicare la lista ufficiale dei 12 convocati per le sfide che attendono gli Azzurri a Tokyo dal prossimo 25 luglio. L'unica novità rispetto al roster del preolimpico è l'aggiunta ...A due giorni dalla clamorosa impresa di Belgrado, è di nuovo tempo di scelte. Il Commissario Tecnico Meo Sacchetti ha diramato la lista dei 12 convocati per il torneo di basket ai Giochi Olimpici di T ...A due giorni dalla clamorosa impresa di Belgrado, è di nuovo tempo di scelte. Il Commissario Tecnico Meo Sacchetti ha diramato la lista dei 12 convocati per il torneo di basket ai ...