Basket | Giampaolo Ricci è un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano

(Di martedì 6 luglio 2021)è un. A renderlo noto è lo stesso club meneghino, con un comunicato ufficiale pubblicato sul sito delle “Scarpette Rosse”. Dopo aver vinto lo scudetto con la Virtus Bologna di cui era anche capitano, proprio nella finale contro i biancorossi (netto 4-0, ndr), ed aver fatto parte negli ultimi giorni della nazionale di Meo Sacchetti che ha vinto il Preolimpico di Belgrado (con annessa convocazione distesso ai Giochi Olimpici di Tokyo), l’ala forte classe 1991 approda quindi alla corte di Ettore Messina in vista della ...

Oltre a Danilo Gallinari, quindi, difenderanno i colori azzurri alle Olimpiadi anche Marco Spissu, Nico Mannion, Stefano Tonut, Nicolò Melli, Simone Fontecchio, Amedeo Tessitori,Ricci, ...Dopo l'impresa con la Serbia è fatta l'Italia delche volerà a Tokyo. Il ct Meo Sacchetti ha infatti scelto i 12 azzurri per le Olimpiadi, e ... Simone Fontecchio, Amedeo Tessitori,...