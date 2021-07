Base navale e caccia dalla Russia | l’Egitto blinda il Mediterraneo

Advertising

dinogargano : Al-Sisi inaugura una nuova base navale egiziana nel Mediterraneo - SoniaLaVera : RT @GianandreaGaian: Al-Sisi inaugura una nuova base navale egiziana nel Mediterraneo - akhetaton11 : RT @osmed_it: #Cipro ???? ed #Egitto ????condurranno presto esercitazioni e addestramento militare congiuntamente. Ad affermarlo il ministro d… - spe1977 : Al-Sisi inaugura una nuova base navale egiziana nel Mediterraneo - osmed_it : #Cipro ???? ed #Egitto ????condurranno presto esercitazioni e addestramento militare congiuntamente. Ad affermarlo il m… -

Ultime Notizie dalla rete : Base navale

Analisi Difesa

L'ultima notizia arriva sul fronte [...] Continua a leggere The poste caccia dalla Russia: l'Egitto blinda il Mediterraneo appeared first on ...... fondazioni, aziende e di vari partner (tra cui oggi figura la LegaPalermo centro), l'... Iniziativa inalla quale ragazzi con difficoltà, studenti dell'Accademia delle Belle Arti e tanti ...I servizi di emergenza russi hanno localizzato il punto in cui l'aereo An-26 scomparso si è schiantato in mare, ha riferito l'agenzia di stampa Ria. L'aereo, con 28 persone a bordo, era scomparso me ...In questi giorni approda in Parlamento la deliberazione elaborata dal Governo per autorizzare le missioni militari all’estero per l’anno in corso: la ...