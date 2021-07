Barbara Masini, senatrice di Forza Italia: «Ecco perché sostengo il ddl Zan» (Di martedì 6 luglio 2021) La sua non è una lotta personale, ma una battaglia di civiltà. Barbara Masini, senatrice di Forza Italia, è omosessuale e ha una compagna, ma le ragioni per cui si batte a favore del ddl Zan sono altre. «Non capisco perché un omosessuale non dovrebbe sentirsi rappresentato da un partito di destra e soprattutto da un partito liberale come Forza Italia», ha spiegato in un’intervista a Repubblica. «Devo dire che nel centrodestra ho visto un cambiamento: da quando si diceva che la legge contro l’omofobia non era necessaria, che le aggressioni omofobe non c’erano o erano poche, a oggi. Finalmente si è preso atto che una legge ci vuole, mi auguro di avere contribuito un po’ anch’io a questo cambiamento». Leggi su vanityfair (Di martedì 6 luglio 2021) La sua non è una lotta personale, ma una battaglia di civiltà. Barbara Masini, senatrice di Forza Italia, è omosessuale e ha una compagna, ma le ragioni per cui si batte a favore del ddl Zan sono altre. «Non capisco perché un omosessuale non dovrebbe sentirsi rappresentato da un partito di destra e soprattutto da un partito liberale come Forza Italia», ha spiegato in un’intervista a Repubblica. «Devo dire che nel centrodestra ho visto un cambiamento: da quando si diceva che la legge contro l’omofobia non era necessaria, che le aggressioni omofobe non c’erano o erano poche, a oggi. Finalmente si è preso atto che una legge ci vuole, mi auguro di avere contribuito un po’ anch’io a questo cambiamento».

