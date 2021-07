Barbara D’Urso si paragona a Raffaella Carrà: “Le mie interviste sono un’umile costola di ‘Carramba che sorpresa’”. Scoppia la polemica (Di martedì 6 luglio 2021) “Quanto ho imparato con ‘Carramba che sorpresa’… Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di ‘Carramba’“. Questo il tweet pubblicato da Barbara D’Urso nella serata di ieri 6 luglio, qualche ora dopo la notizia della morte di Raffaella Carrà. Le parole della nota conduttrice di Canale 5 non sono state ben accolte dagli utenti: tanti i commenti sotto al post, alcuni anche molto offensivi (da cui prendiamo le distanze). Tra quelli che possono essere riportati c’è quello di una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) “Quanto ho imparato conche… Le durssolo piccola umiledi’“. Questo il tweet pubblicato danella serata di ieri 6 luglio, qualche ora dopo la notizia della morte di. Le parole della nota conduttrice di Canale 5 nonstate ben accolte dagli utenti: tanti i commenti sotto al post, alcuni anche molto offensivi (da cui prendiamo le distanze). Tra quelli che posessere riportati c’è quello di una ...

Advertising

Giulian38162720 : @fanpage Per essere chiari .........Barbara D,URSO ,MARA VENIER ,E TANTISSIMI ALTRI PRESENTATORI,IN COBFRONTO ALLA… - GiusCandela : RT @FQMagazineit: Barbara D’Urso si paragona a Raffaella Carrà: “Le mie interviste sono un’umile costola di ‘Carramba che sorpresa’”. Scopp… - FQMagazineit : Barbara D’Urso si paragona a Raffaella Carrà: “Le mie interviste sono un’umile costola di ‘Carramba che sorpresa’”.… - MatteoMarchini5 : Barbara D’Urso si paragona a Raffaella Carrà: “Le mie interviste sono un’umile costola di ‘Carramba che sorpresa’”.… - errico_erika : @Jocnobot Allora coglilo da un medico vero, idiota, l'ansa ti va bene o se non lo dice Barbara D'Urso non ci credi. -