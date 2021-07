Barbara D’Urso ricorda Raffaella Carrà ma finisce male | “Che vergogna!”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 6 luglio 2021) La morte diha sconvolto l’Italia intera. La cantante e noto volto tv si è spenta alle 16.20 di lunedì 5 luglio 2021 in clinica, in seguito ad una malattia che da tempo l’aveva colpita. A dare l’annuncio è stato il compagno di una vita Sergio Iapino: “ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”. Una scomparsa improvvisa e dunque totalmente inaspettata, quella della conduttrice 78enne che è stata subitota con affetto da numerosi personaggi dello spettacolo. Da Pippo Baudo a ...