Barbara D’Urso | Pomeriggio 5 stravolto e nuovo programma per Lady Cologno | tutti i dettagli

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 6 luglio 2021) Continuano gli aggiornamenti per quanto riguarda il futuro professionale diin Mediaset e in queste ore sono sopraggiunte altre notizie su5. Ilha già subito un ridimensionamento per quanto riguarda l’orario di messa in onda. Adesso, però, pare ci sia stata un’altra ulteriore modifica apportata. Ad ogni modo, sono sopraggiunte L'articolo proviene da KontroKultura.