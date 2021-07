Bambina di 5 anni annega nella piscina installata nel giardino di casa

Advertising

elaisafrenk : RT @Animal_Genocide: Cane poliziotto trova una bambina di sei anni rapita dal padre da oltre un mese, lei lo ringrazia con un abbraccio htt… - infoitinterno : Tragedia in piscina: muore bambina di cinque anni - infoitinterno : Trabia, bambina di 5 anni annega nella piscina nel giardino di casa - infoitinterno : Palermo, bambina di cinque anni annega nella piscina di casa - AntonellaBocc10 : @Kapparar1 Quando ero bambina negli anni 60 alla domanda:di cosa è morto,spesso si rispondeva: di un colpo! A me no… -

Ultime Notizie dalla rete : Bambina anni

Bimba di 5muore annegata in piscina nel giardino di casa Sarebbero in corso gli accertamenti di rito sulla tragedia che, nel pomeriggio di oggi, avrebbe coinvolto unadi 5. La ...21.43 A 5annega nella piscina di casa A Trabia, in provincia di Palermo, unadi cinque è morta annegata nella piscina nel giardino di casa. A portarla in ospedale a Termini Imerese è stata la ...Un dramma ha scosso il comune di Trabia dove una bimba di soli 5 anni è deceduta dopo essere annegata nella piscina di casa.Tragedia questo pomeriggio a Trabia. Una bimba di cinque è morta annegata in una piscina a Trabia . La piccola, per cause in corso di accertamento, è rimasta sott'acqua, intorno alle 15, nella piscina ...