Bale | ipotesi ritiro? Cosa succede tra Real Madrid e Mondiale 2022

Advertising

Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO - Continua la trattativa per #Locatelli al Piemonte, mentre #Pellegrini potrebbe restare come al… -

Ultime Notizie dalla rete : Bale ipotesi

ItaSportPress

... ma c'è qualcuno che avanza l'del dubbio. 'Magari si riferiva al suocero' o 'e se avesse ... ESTERNO DESTRO - GARETHSe si fa riferimento al salario percepito di questi giocatori in 'saldo' ...... Garethpotrebbe non tornare più alla corte di Carlo Ancelotti. Il Daily Mirror ha rilanciato un'suggestiva, che vedrebbe il gallese volare in MLS sponda Los Angeles ...Il futuro di Gareth Bale potrebbe essere lontano dalla Spagna, con le sirene della MLS che si fanno sempre più insistenti per strapparlo dal Real Madrid ...Né ritorno al Real Madrid né un altro prestito al Tottenham. Spunta un'altra ipotesi nel futuro di Gareth Bale, in scadenza ...