Avellino, detenuto tenta di impiccarsi in cella: salvato dagli agenti penitenziari (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Questa mattina il tempestivo e professionale intervento, prima della Polizia penitenziaria poi del personale sanitario, nella Casa Circondariale di Avellino ha consentito di salvare la vita ad un detenuto”. Lo rende noto il segretario nazionale per la Campania del Sappe, Emilio Fattorello. “Verso le ore 8.30 poco dopo l’apertura delle stanze, un detenuto 64 anni, di origini napoletane con posizione giuridica di definitivo con fine pena 2031 per traffico internazionale stupefacenti – spiega – ha tentato il suicidio a mezzo impiccamento alle inferriate ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Questa mattina il tempestivo e professionale intervento, prima della Poliziaa poi del personale sanitario, nella Casa Circondariale diha consentito di salvare la vita ad un”. Lo rende noto il segretario nazionale per la Campania del Sappe, Emilio Fattorello. “Verso le ore 8.30 poco dopo l’apertura delle stanze, un64 anni, di origini napoletane con posizione giuridica di definitivo con fine pena 2031 per traffico internazionale stupefacenti – spiega – hato il suicidio a mezzo impiccamento alle inferriate ...

