Atletica, Europei U20: saranno 88 gli azzurri a Tallinn (Di martedì 6 luglio 2021) Antonio Andreozzi, vicedirettore tecnico per il settore giovanile, ha reso nota la lista degli atleti azzurri convocati per gli Europei Under 20 di Atletica, in programma dal 15 al 18 luglio a Tallinn. saranno 88 coloro che si recheranno in Estonia per rappresentare i nostri colori, 43 uomini e 45 donne. I nomi più importanti sono quelli di Lorenzo Benati, che sarà anche a Tokyo per la staffetta 4×400, il vicecampione italiano dei 100 metri Matteo Melluzzo, Lorenzo Simonelli, autore della miglior prestazione azzurra nei 110 metri a ostacoli. Tra le donne, invece, potremo ammirare l'ostacolista Veronica ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Europei La Torre: "Alle Olimpiadi senza accontentarci" In questi anni abbiamo lavorato per far crescere il valore complessivo dell'atletica italiana e far ... da Sibilio a Scotti, fino a Sabbatini, tutti in partenza per gli Europei under 23 in funzione ...

La spezzina Sara Rossi si guadagna un posto agli europei di "Obstacles course race" ...è infatti l'atleta Sara Rossi che si qualifica agli europei di OCR (Obstacles course race). La spezzina ha ottenuto questo magnifico risultato dopo una attenta e costante preparazione atletica svolta ...

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal La Torre: “Alle Olimpiadi senza accontentarci” Parla il DT a pochi giorni dall’inizio dell’avventura olimpica. “Essere arrivati a Tokyo non è un traguardo, bisogna fare di più. Tamberi leader indiscusso, Giorgi e Palmisano punte internazionali” “A ...

Azzurrini, in 88 agli Europei U20 di Tallinn Le convocazioni per la rassegna in Estonia dal 15 al 18 luglio (settimana successiva agli Europei U23): 43 uomini e 45 donne. Nel team gli sprinter Benati e Melluzzo, l’ostacolista Simonelli, la lanci ...

