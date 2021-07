Asti, rom stupra una 91enne che lo aveva denunciato. E ora chiudete quel campo nomadi (Di martedì 6 luglio 2021) Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Asti hanno arrestato questa mattina “un cittadino di etnia rom, S.E. di anni 19, con l’accusa di aver rapinato e abusato sessualmente di una donna Astigiana di 91 anni, presso la sua abitazione”. Per gli inquirenti, “il movente è la vendetta”. E ora chiudete quel campo nomadi L’agghiacciante notizia, che al momento non appare ancora sulle principali agenzie di stampa, è attualmente in home page sul sito della Questura di Asti. LEGGI ANCHE Svolta nella morte del 13enne rom ad Asti: ucciso da un ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 luglio 2021) Gli agenti della Squadra Mobile della Questura dihanno arrestato questa mattina “un cittadino di etnia rom, S.E. di anni 19, con l’accusa di aver rapinato e abusato sessualmente di una donnagiana di 91 anni, presso la sua abitazione”. Per gli inquirenti, “il movente è la vendetta”. E oraL’agghiacciante notizia, che al momento non appare ancora sulle principali agenzie di stampa, è attualmente in home page sul sito della Questura di. LEGGI ANCHE Svolta nella morte del 13enne rom ad: ucciso da un ...

thewaterflea : RT @fratotolo2: Euro Seferovic, 19 anni, rom domiciliato al campo nomadi di Asti, voleva vendicarsi della denuncia di furto fatta l’anno sc… - RitaCrocifoglio : RT @Gianmar26145917: #Asti, rom 19enne sfonda con l'ascia una porta finestra, entra in casa e violenta una 91enne...Avrebbe agito per sfreg… - graziamorisi : RT @Gianmar26145917: #Asti, rom 19enne sfonda con l'ascia una porta finestra, entra in casa e violenta una 91enne...Avrebbe agito per sfreg… - teresa3345 : RT @Gianmar26145917: #Asti, rom 19enne sfonda con l'ascia una porta finestra, entra in casa e violenta una 91enne...Avrebbe agito per sfreg… - antonio32114296 : RT @Gianmar26145917: #Asti, rom 19enne sfonda con l'ascia una porta finestra, entra in casa e violenta una 91enne...Avrebbe agito per sfreg… -