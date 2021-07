Assicurazione obbligatoria anche per il veicolo su suolo privato in attesa della demolizione (Di martedì 6 luglio 2021) Una sentenza europea chiarisce che la RC auto è obbligatoria anche per il veicolo non più idoneo alla circolazione e parcheggiato su suolo privato in attesa della demolizione. Per la Corte Ue, causa C-383/19 relativa ad un caso polacco, non ci sono scusanti per la mancata stipula dell’Assicurazione a meno che il veicolo non sia stato ritirato dalla circolazione. Il 7 febbraio 2018, il distretto di Ostrów, è divenuto proprietario, a seguito di confisca, di un veicolo immatricolato in Polonia. Il 20 ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 6 luglio 2021) Una sentenza europea chiarisce che la RC auto èper ilnon più idoneo alla circolazione e parcheggiato suin. Per la Corte Ue, causa C-383/19 relativa ad un caso polacco, non ci sono scusanti per la mancata stipula dell’a meno che ilnon sia stato ritirato dalla circolazione. Il 7 febbraio 2018, il distretto di Ostrów, è divenuto proprietario, a seguito di confisca, di unimmatricolato in Polonia. Il 20 ...

