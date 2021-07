ASCOLTITV 5 LUGLIO 2021 | IL RICORDO DELLA CARRÀ TRA TECHE 22 | 3% | CARRAMBA 13 | 8% | ESTATE IN DIRETTA 25 | 2% | PORRO 5 | 7% E LO SPECIALE DEL TG5 | TEMPTATION ISLAND 23 | 0%

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : #ASCOLTITV LUGLIO

Ecco gli appuntamenti in prima serata per lunedi 52021: voi cosa guarderete? Secondo voi chi si aggiudicherà la gara #? Fatecelo sapere che commenteremo insieme a voi dalle 10 su Radiostonata.com con #by Radiosoap . Ogni ...Ecco gli appuntamenti in prima serata per domenica 42021: voi cosa guarderete? Secondo voi chi si aggiudicherà la gara #? Fatecelo sapere che commenteremo insieme a voi dalle 10 su Radiostonata.com con #by Radiosoap . Ogni ...Ascolti Tv lunedì 5 luglio 2021. Anche oggi vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti televisivi. Dalle ore 10.00 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti ...Ascolti tv 5 luglio 2021: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ...