Ascolti TV | Lunedì 5 luglio 2021. In 4,5 milioni per le Teche sulla Carrà (22.3%), Carramba 2,6 mln (13.8%). Sale Temptation (3,5 mln – 23%). Estate in Diretta da record (25.2%) (Di martedì 6 luglio 2021) Raffaella Carrà - Carramba! Che Sorpresa Nella serata di ieri, Lunedì 5 luglio 2021, su Rai1 Carramba! Che Sorpresa del 1995 in omaggio a Raffaella Carrà – dalle 21:55 alle 23:39 – ha conquistato 2.581.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale5 la seconda puntata di Temptation Island – dalle 21:40 alle 00:57 – ha incollato davanti al video 3.526.000 spettatori con uno share del 23%. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 1.395.000 spettatori (6.6%) e N.C.I.S. New Orleans 1.028.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 Gli Album di Freedom ha raccolto ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 6 luglio 2021) Raffaella! Che Sorpresa Nella serata di ieri,, su Rai1! Che Sorpresa del 1995 in omaggio a Raffaella– dalle 21:55 alle 23:39 – ha conquistato 2.581.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale5 la seconda puntata diIsland – dalle 21:40 alle 00:57 – ha incollato davanti al video 3.526.000 spettatori con uno share del 23%. Su Rai2 Hawaii Five-0 ha interessato 1.395.000 spettatori (6.6%) e N.C.I.S. New Orleans 1.028.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 Gli Album di Freedom ha raccolto ...

