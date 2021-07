“Arresto dei genitori” svolta nel caso Saman Abbas, ecco le motivazioni (Di martedì 6 luglio 2021) Continuano le ricerche del corpo della povera Saman Abbas, la ragazza pakistana uccisa a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dai familiari perché si era rifiutata di sposare un cugino in un classico matrimonio combinato, come da tradizione. L’accusa per i genitori Anche se non c’è ancora un corpo però pare chiaro il delitto, voluto dai genitori e dallo zio Danish Hasnain; genitori fuggiti nel loro Paese ma che sono stati raggiunti nella giornata di ieri da una richiesta di rogatoria al Pakistan per un mandato di cattura internazionale inviata dalla Procura di Reggio Emilia. È stato ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 6 luglio 2021) Continuano le ricerche del corpo della povera, la ragazza pakistana uccisa a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dai familiari perché si era rifiutata di sposare un cugino in un classico matrimonio combinato, come da tradizione. L’accusa per iAnche se non c’è ancora un corpo però pare chiaro il delitto, voluto daie dallo zio Danish Hasnain;fuggiti nel loro Paese ma che sono stati raggiunti nella giornata di ieri da una richiesta di rogatoria al Pakistan per un mandato di cattura internazionale inviata dalla Procura di Reggio Emilia. È stato ...

