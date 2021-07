“Arresto dei genitori”. Saman Abbas, svolta nel caso: la decisione dei magistrati (Di martedì 6 luglio 2021) Nuova svolta nel caso di Saman Abbas, la ragazza scomparsa da Novellara da alcuni mesi dopo aver detto no ad un matrimonio combinato. Le ricerche del suo cadavere continuando ad andare avanti incessantemente, ma ancora non è stato trovato il punto esatto della possibile sepoltura. Adesso però la Procura di Reggio Emilia ha deciso di accelerare i tempi per cercare di consegnare alla giustizia al più presto i genitori della giovane pakistana, che sono fuggiti nella loro terra di origine. Nei giorni scorsi ha parlato il fidanzato di lei, Saqib: “Il 27 aprile ha sentito suo zio che parlava di lei e diceva: ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 luglio 2021) Nuovaneldi, la ragazza scomparsa da Novellara da alcuni mesi dopo aver detto no ad un matrimonio combinato. Le ricerche del suo cadavere continuando ad andare avanti incessantemente, ma ancora non è stato trovato il punto esatto della possibile sepoltura. Adesso però la Procura di Reggio Emilia ha deciso di accelerare i tempi per cercare di consegnare alla giustizia al più presto idella giovane pakistana, che sono fuggiti nella loro terra di origine. Nei giorni scorsi ha parlato il fidanzato di lei, Saqib: “Il 27 aprile ha sentito suo zio che parlava di lei e diceva: ...

