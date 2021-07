Arianna canta “Beautiful Angel” | track pop per la movida estiva

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 6 luglio 2021) "" (Ariol entertainment/Wyster media LLC) è il nuovo brano dellante pop e performer, disponibile su tutte le piattaforme streaming e download.pop adattissima ai club e alla, il brano nasce come rielaborazione musicale in lingua inglese del celebre tango argentino di Carlos Gardel, "Por una cabeza". Come spiega la stessa artista: "E' un brano che ogni volta che lo ascolto mi trasmette sunset sul mare, un bellissimo tramonto sul mare, finalmente la libertà ritrovata, un aperitivo, gli amici, la voglia di ballare".Un ...