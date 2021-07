Anticipazioni Una Vita, Marcia muore: arresto assurdo! (Di martedì 6 luglio 2021) Le Anticipazioni di Una Vita – Acacias 38 svelano chi sarà arrestato per l’omicidio di Marcia: il commissario Mendez non ha dubbi A seguito delle segnalazione arrivate al suo ufficio, il commissario Mendez non può far altro che portare in prigione Genoveva accusata dell’omicidio di Marcia. La Salmeron viene ammanettata proprio nel momento in cui L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 6 luglio 2021) Ledi Una– Acacias 38 svelano chi sarà arrestato per l’omicidio di: il commissario Mendez non ha dubbi A seguito delle segnalazione arrivate al suo ufficio, il commissario Mendez non può far altro che portare in prigione Genoveva accusata dell’omicidio di. La Salmeron viene ammanettata proprio nel momento in cui L'articolo proviene da Inews.it.

