Anticipazioni Temptation Island terza puntata | altro falò di confronto

(Di martedì 6 luglio 2021) Dopo laandata in onda ieri sera, ecco ledella prossima, la. Il secondo appuntamento con la nuova stagione diha riservato ai tantissimi telespettatori numerosi colpi di scena. Lasi è accesa in modo graduale. Le prime clip mostrate riguardavano Manuela e Stefano. Lui in passato ha L'articolo proviene da Inews.it.

Leggi anche Tommaso e la tentatrice Giulia insieme dopoIsland? Parla lei Non mancheranno i colpi di scena anche per le altre coppie diIsland . Lerivelano che ...Elisa Porcelluzzi)Island 2021, 3a puntata/ Ste piange per Claudia, poi scappa!Island 2021 pagelle seconda puntata: il falò di confronto Tommaso e Valentina hanno ...Dopo la puntata andata in onda ieri sera, ecco le anticipazioni della prossima puntata, la terza. Il secondo appuntamento con la nuova stagione di Temptation Island ha riservato ai tantissimi telespet ...Dopo il falò di confronto anticipato di Tommaso e Valentina, per le altre coppie in gioco continua il viaggio nei sentimenti. Le anticipazioni della terza puntata di Temptation Island, che andà in ond ...