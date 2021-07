Ancora violenze al pronto soccorso di “Villa Betania” | medico ed infermiere presi a calci e pugni

(Di martedì 6 luglio 2021) Apprendiamo che un soggetto violento, già noto alle forze dell’ordine, accompagnata la moglie per un semplice controllo di routine ha aggredito l’di turno con schiaffi e. Alla base di tale gesto pare ci sia proprio la differibilità della prestazione evidenziata dal sanitario del. L’aggressore, dopo essere stato rintracciato, è stato denunciato per minacce e lesioni ed è tornato in libertà.una volta ildi periferia, in questo caso ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Capua Vetere, violenze in carcere. Il racconto di un detenuto: 'Ci hanno massacrato dopo le proteste'. Le preoccupa… - ancoranna : RT @SouadSbai: 'TAGLIO GOLA A #ITALIANI CHE SONO TUTTI #MAIALI' Poi minacce e violenze agli altri #detenuti inneggiando all'#Isis. #Raduan… - infoitinterno : Garante dei detenuti: i pm hanno immagini ancora più raccapriccianti sulle violenze in carcere - vel8206 : RT @SouadSbai: 'TAGLIO GOLA A #ITALIANI CHE SONO TUTTI #MAIALI' Poi minacce e violenze agli altri #detenuti inneggiando all'#Isis. #Raduan… - cicciagatta : RT @SouadSbai: 'TAGLIO GOLA A #ITALIANI CHE SONO TUTTI #MAIALI' Poi minacce e violenze agli altri #detenuti inneggiando all'#Isis. #Raduan… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora violenze

'Siamoin democrazia e il parlamento si preoccupa di fare leggi che tutelino le minoranze', ... il vero ostacolo a una legge che limiti lecontro di loro e punisca severamente chi le fa ...Dati che contribuiscono alla difficile eoggi lacunosa ricostruzione di oltre 60 anni disui minori, nella maggior parte dei casi taciute per decenni. SOPA Images Getty Images Al ...Il libro in cui ha raccontato la sua storia si intitolava Ero cosa loro, una biografia fatta di violenze, destini già scritti, sopraffazione, fino alla scelta di uscire dalla prigione di ...La stampa in Italia, dice il il Sugc in una nota, "non può e non deve essere sottoposta ad alcun tipo di censura. Sarebbe, invece, più opportuno che i vertici di sindacati della polizia penitenziaria ...