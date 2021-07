Anaïs Nin, paladina della libertà sessuale (Di martedì 6 luglio 2021) Scriviamo per accrescere la nostra consapevolezza della vita. Scriviamo per lusingare e consolare gli altri. Scriviamo per fare una serenata ai nostri amanti. Scriviamo per gustare la vita due volte, nell’istante presente e nel ricordo… Scriviamo per ampliare il nostro mondo quando ci sentiamo soffocati, limitati o soli. “Scriviamo per ampliare il nostro mondo” scriveva Anaïs Nin, lei che proprio si sentiva soffocata dalla vita ordinaria, dalle convenzioni e dagli stereotipi. Lei che amava così tanto la scrittura da considerarla una sua estensione, un vizio, come lei stessa la definiva. Sono passati più di quarant’anni dalla sua morte eppure è ancora suo ... Leggi su dilei (Di martedì 6 luglio 2021) Scriviamo per accrescere la nostra consapevolezzavita. Scriviamo per lusingare e consolare gli altri. Scriviamo per fare una serenata ai nostri amanti. Scriviamo per gustare la vita due volte, nell’istante presente e nel ricordo… Scriviamo per ampliare il nostro mondo quando ci sentiamo soffocati, limitati o soli. “Scriviamo per ampliare il nostro mondo” scrivevaNin, lei che proprio si sentiva soffocata dalla vita ordinaria, dalle convenzioni e dagli stereotipi. Lei che amava così tanto la scrittura da considerarla una sua estensione, un vizio, come lei stessa la definiva. Sono passati più di quarant’anni dalla sua morte eppure è ancora suo ...

Ultime Notizie dalla rete : Anaïs Nin I nuovi appuntamenti dell'Estate Romana 2021 dal 1° al 6 luglio ... nella lingua dei segni italiana, alle ore 19, A tutte ziNne - Acufene con MG Posani che dialoga con Frad e Furet ; alle 20, Eccentriche " Autrici a tratti e a parole - Anais Nin, nel ...

Biassono, l'edicola d'artista monito contro la violenza sulle donne Il numero anti violenza 1522 è ben evidente, scritto in rosso, contornato da frasi di donne scrittrici e intellettuali come Alda Marini, Anaïs Nin e Maifreda da Pirovano, sorella dell'ordine delle ...

