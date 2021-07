Amministrative | trovato l’accordo nel centrodestra Via libera alle candidature di Bernardo a Milano e Maresca a Napoli

(Di martedì 6 luglio 2021) Il vertice delha indicato Luca(nella foto) come candidato sindaco ae Catelloquale candidato sindaco aè un candidato ‘civico’, proveniente dal mondo delle professioni, sta per compiere 54 anni, ed è il primario di Pediatria dell’ospedale Fatebenefratelli., ha 49 anni ed è in magistratura dal 1999. Nel 2007 è entrato nella Direzione distrettuale antimafia di. Il suo nome è legato a importarti inchieste contro la Camorra e anche alla cattura del boss del clan dei Casalesi, Michele ...

Articolo in aggiornamento Il centrodestra hala quadra finale in vista delle prossime elezioniche si terranno tra settembre e ottobre. Si completano così le ultime caselle rimaste vuote: per Milano si farà affidamento a ...Abbiamo ricostruito la storia e le vicissitudini giudiziarie edel fondo degli ultimi anni senza aversui siti istituzionali un'informazione chiara e completa riguardante però ...La coalizione trova l'intesa sulle elezioni Amministrative: per Milano si punta su Luca Bernardo, mentre per Napoli la scelta è caduta sul magistrato Catello Maresca ...Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Allarme amministrative in casa 5 Stelle. Con lo stallo politico ai vertici del Movimento, i pentastellati ora vedono come un pericolo concreto la possibilità di non riuscire ...