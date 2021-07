America’s Cup | il nucleo di Luna Rossa è attivo Max Sirena lavora sui designer per creare la barca vincente

Leggi su oasport

(Di martedì 6 luglio 2021)parteciperà alla prossima edizione dellaCup e attende di sapere quando e dove andrà in scena la competizione sportiva più antica al mondo. Il sodalizio italiano è reduce dalla bellissima campagna di Auckland, dove è riuscita a tenere testa a Team New Zealand in una rovente finale andata in scena durante l’ultimo inverno. Team Prada Pirelli ha messo paura ai Kiwi fino al 3-3, poi alla lunga è saltata fuori la qualità tecnica e agonistica dei detentori della Vecchia Brocca e così la formazione guidata dallo skipper Maxsi è dovuta arrendere. Patrizio Bertelli, patron di...