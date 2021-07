America’s Cup, Francesco Bruni: “Luna Rossa? Era presuntuoso pensare di vincere. Non capisco New Zealand” (Di martedì 6 luglio 2021) Francesco Bruni è stato grandissimo protagonista durante l’ultimo inverno ad Auckland. Il velista siciliano era infatti uno dei due timonieri di Luna Rossa e, accanto a James Spithill, ha fatto sognare tutta l’Italia in occasione della America’s Cup, la competizione sportiva più importante al mondo. Il ribattezzato Checco ha regalato magie nel Golfo di Hauraki e il sodalizio tricolore ha tenuto testa a Team New Zealand, accarezzando il sogno di conquistare la Vecchia Brocca. Sul 3-3, però, i campioni in carica sono emersi e si sono involati verso il successo. Francesco ... Leggi su oasport (Di martedì 6 luglio 2021)è stato grandissimo protagonista durante l’ultimo inverno ad Auckland. Il velista siciliano era infatti uno dei due timonieri die, accanto a James Spithill, ha fatto sognare tutta l’Italia in occasione dellaCup, la competizione sportiva più importante al mondo. Il ribattezzato Checco ha regalato magie nel Golfo di Hauraki e il sodalizio tricolore ha tenuto testa a Team New, accarezzando il sogno di conquistare la Vecchia Brocca. Sul 3-3, però, i campioni in carica sono emersi e si sono involati verso il successo....

