Ambrosini: “Italia? Ci sono i presupposti per vincere Euro 2020 (Di martedì 6 luglio 2021) Ambrosini: “Ci sono i presupposti per vincere Euro 2020. Locatelli? Più tecnico di me, io ero più fisico. Il Napoli di Sarri ha dato il via a un cambiamento culturale” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Massimo Ambrosini, dirigente, per parlare dell’avventura dell‘Italia agli Europei e la possibilità che ha la Nazioanale azzurra di vincere la competizione continentale. Queste le sue parole: SU Euro ... Leggi su retecalcio (Di martedì 6 luglio 2021): “Ciper. Locatelli? Più tecnico di me, io ero più fisico. Il Napoli di Sarri ha dato il via a un cambiamento culturale” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Massimo, dirigente, per parlare dell’avventura dell‘aglipei e la possibilità che ha la Nazioanale azzurra dila competizione continentale. Queste le sue parole: SU...

Advertising

zazoomblog : Ambrosini: “Italia? Ci sono i presupposti per vincere Euro 2020 - #Ambrosini: #“Italia? #presupposti - Enzovit : Ambrosini: 'Italia? Ci sono i presupposti per vincere Euro 2020 - MondoNapoli : Ambrosini: 'Napoli di Sarri? Bello da vedere per la tanta qualità. L'Italia può vincere l'Europeo!' -… - TUTTOJUVE_COM : Ambrosini: 'Italia squadra che gioca meglio, Mancini ha creato mentalità. Locatelli? Più tecnico di me' - 100x100Napoli : #Ambrosini parla dell'#Italia e del #Napoli di #Sarri, che ha ispirato il cambiamento culturale nel calcio per lui. -