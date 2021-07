Ambrosini: "Il Napoli è sempre stato bello da vedere per un motivo preciso" (Di martedì 6 luglio 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Massimo Ambrosini, dirigente: "Europei? Siamo quelli che giocano meglio e siamo in semifinale, quindi ci sono i presupposti. Ci vogliono continuità e fortuna oggi. Mancini ha creato mentalità e pensiero di gioco da un paio di anni. Se poi al pensiero aggiungi coraggio, personalità, gruppo e talento allora c'è tutto. Quando giocavo io persi l'Europeo per un gol al 95', quindi i conti non sono sempre precisi. La delusione rimane, io ho vinto tante partite importanti ma ne ho anche perse in modi particolari. Le sconfitte rimangono, non le cancelli ma ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 6 luglio 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Massimo, dirigente: "Europei? Siamo quelli che giocano meglio e siamo in semifinale, quindi ci sono i presupposti. Ci vogliono continuità e fortuna oggi. Mancini ha creato mentalità e pensiero di gioco da un paio di anni. Se poi al pensiero aggiungi coraggio, personalità, gruppo e talento allora c'è tutto. Quando giocavo io persi l'Europeo per un gol al 95', quindi i conti non sonoprecisi. La delusione rimane, io ho vinto tante partite importanti ma ne ho anche perse in modi particolari. Le sconfitte rimangono, non le cancelli ma ...

