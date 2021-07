Amazon, PMI italiane: vendite all’estero per 600 milioni nel 2020 (Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Le Piccole e Medie Imprese (PMI) italiane che vendono su Amazon hanno creato oltre 50.000 posti di lavoro in Italia e hanno registrato vendite all’estero per più di 600 milioni di euro nel 2020. Lo ha reso noto la stessa piattaforma di e-commerce statunitense, sottolineando che le cinque categorie di prodotto di maggior successo per le PMI italiane sono state Casa e cucina, Salute e cura della persona, Bellezza, Alimentari e Abbigliamento. Delle oltre 18.000 piccole e medie imprese italiane che vendono su Amazon (erano 14.000 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Le Piccole e Medie Imprese (PMI)che vendono suhanno creato oltre 50.000 posti di lavoro in Italia e hanno registratoper più di 600di euro nel. Lo ha reso noto la stessa piattaforma di e-commerce statunitense, sottolineando che le cinque categorie di prodotto di maggior successo per le PMIsono state Casa e cucina, Salute e cura della persona, Bellezza, Alimentari e Abbigliamento. Delle oltre 18.000 piccole e medie impreseche vendono su(erano 14.000 ...

