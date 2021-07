Altro che sindaca, Raggi è la regina delle gaffe su Roma: cosa ha detto sul Colosseo. Follia (Di martedì 6 luglio 2021) A far la sindaca non ci piglia molto, ma come regina delle gaffe sulla città che amministra non ha eguali. Virginia Raggi scivola su un’altra buccia di banana regalando al popolo Romano un momento di vera ilarità e leggerezza, facendolo distrarre dalle voragini e dai rifiuti, dai topi che invadono la città e da un degrado senza precedenti nella Capitali. Dopo che nel video di presentazione della Ryder Cup dello scorso 13 aprile aveva confuso l’Anfiteatro Flavio con l’anfiteatro di Nimes (aveva postato l’immagine sbagliata), stavolta l’ha scambiato per San Pietro. Davvero.



Come ... Leggi su ilparagone (Di martedì 6 luglio 2021) A far lanon ci piglia molto, ma comesulla città che amministra non ha eguali. Virginiascivola su un’altra buccia di banana regalando al popolono un momento di vera ilarità e leggerezza, facendolo distrarre dalle voragini e dai rifiuti, dai topi che invadono la città e da un degrado senza precedenti nella Capitali. Dopo che nel video di presentazione della Ryder Cup dello scorso 13 aprile aveva confuso l’Anfiteatro Flavio con l’anfiteatro di Nimes (aveva postato l’immagine sbagliata), stavolta l’ha scambiato per San Pietro. Davvero.Come ...

Advertising

borghi_claudio : Perché ho il sospetto che il famoso 'trattato del Quirinale' con la Francia, di cui non si sa nulla, altro non sia… - borghi_claudio : Anche delle relazioni economiche fra Italia e Francia, necessarie per ottenere quel 'ribilanciamento' che potrebbe… - borghi_claudio : @archimedix73 Il trattato non è mai stato ratificato. Il mio timore è che lo reimpacchettino con qualcos'altro - dotali : RT @shinebrightdie: E se ti lascia lo sai che si fa? Trovi un altro più bello che problemi non ha. Grazie per il motto della mia vita - MMaXXprIIme : Altro che BLM. Stasera tutti i giocatori di #ItaliaSpagna dovrebbero portare il lutto al braccio per commemorare la… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Chi era Raffaella Carrà, icona pop che anticipò il '68 e ballando ha cambiato l'Italia ... dischi di gran successo in Italia e all'estero, fino all'invenzione di un altro e nuovo stile televisivo con Pronto Raffaella, dal 1985 al 1987, il primo programma che riuscì con tanto pieno ...

Ddl Zan, diretta voto calendarizzazione Senato/ Pd vs Renzi e Lega: "basta giochetti" ... oggi renziano), tra l'altro firmata all'epoca anche da Alessandro Zan . La mossa non è piaciuta affatto al segretario Dem Enrico Letta che ha apertamente accusato Renzi e Salvini di voler sabotare ...

Null’altro che buchi neri nel futuro di Palomar 5 Media Inaf Progetto di ricostruzione del Liceo Marconi, la nota di Zaffiri PESCARA - “La Regione Abruzzo stanzia un fondo straordinario di 666mila euro per consentire alla Provincia di Pescara di fronteggiare con maggiore ...

Accordo Eni-Ecopneus per nuovi prodotti da pneumatici Eni ha siglato un accordo con Ecopneus, società consortile senza scopo di lucro per la gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu) in Italia, per sviluppare tecnologie che possano ottenere prodotti chim ...

... dischi di gran successo in Italia e all'estero, fino all'invenzione di une nuovo stile televisivo con Pronto Raffaella, dal 1985 al 1987, il primo programmariuscì con tanto pieno ...... oggi renziano), tra l'firmata all'epoca anche da Alessandro Zan . La mossa non è piaciuta affatto al segretario Dem Enrico Lettaha apertamente accusato Renzi e Salvini di voler sabotare ...PESCARA - “La Regione Abruzzo stanzia un fondo straordinario di 666mila euro per consentire alla Provincia di Pescara di fronteggiare con maggiore ...Eni ha siglato un accordo con Ecopneus, società consortile senza scopo di lucro per la gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu) in Italia, per sviluppare tecnologie che possano ottenere prodotti chim ...