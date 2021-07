Allerta meteo, bolla rovente sull'Italia: punte di 40 gradi in Sardegna (Di martedì 6 luglio 2021) Italia ancora nella morsa del grande caldo, soprattutto al Centro e al Sud. Dal bollettino quotidiano delle ondate di calore curato dal ministero della Salute è prevista "Allerta 2 arancione" a Campobasso, Frosinone e Perugia e mercoledì 7 luglio anche a Bologna, Bolzano, Firenze, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Il "livello 2" indica "condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare tra la popolazione più fragile. Forte aumento delle temperature: sono attese punte di 37 gradi a Bologna, 35 a Firenze, Palermo e Roma. Il caldo aumenterà di qualche grado nella ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 6 luglio 2021)ancora nella morsa del grande caldo, soprattutto al Centro e al Sud. Dal bollettino quotidiano delle ondate di calore curato dal ministero della Salute è prevista "2 arancione" a Campobasso, Frosinone e Perugia e mercoledì 7 luglio anche a Bologna, Bolzano, Firenze, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Il "livello 2" indica "condizioniche possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare tra la popolazione più fragile. Forte aumento delle temperature: sono attesedi 37a Bologna, 35 a Firenze, Palermo e Roma. Il caldo aumenterà di qualche grado nella ...

