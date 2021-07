Alla Camera si discute una nuova mozione per dare la cittadinanza italiana a Patrick Zaki (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ad aprile il Senato aveva già approvato una proposta per concedere la cittadinanza allo studente dell’Università di Bologna, ma il governo non ha ancora preso misure concrete per avviare le procedure richieste (foto: Michele Lapini/Getty Images)Nonostante ad aprile il Senato si sia espresso favorevolmente per concedere la cittadinanza italiana a Patrick Zaki, il governo non ha ancora compiuto nessun passo avanti in questa direzione. L’azione diplomatica italiana sembra essere inerme nei confronti del regime del presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, che sta mettendo in pericolo la ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ad aprile il Senato aveva già approvato una proposta per concedere laallo studente dell’Università di Bologna, ma il governo non ha ancora preso misure concrete per avviare le procedure richieste (foto: Michele Lapini/Getty Images)Nonostante ad aprile il Senato si sia espresso favorevolmente per concedere la, il governo non ha ancora compiuto nessun passo avanti in questa direzione. L’azione diplomaticasembra essere inerme nei confronti del regime del presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, che sta mettendo in pericolo la ...

