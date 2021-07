Alex Zanardi: ha subito molti interventi, ma non può parlare, dice la moglie Daniela (Di martedì 6 luglio 2021) Daniela, la moglie di Alex Zanardi, ha rivelato quali sono le attuali condizioni del campione: le notizie fanno preoccupare. Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Alex Zanardi arrivano dalla moglie Daniela che ha svelato come sta oggi il campione ad un anno dal suo terribile secondo incidente che lo ha portato ad un L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 6 luglio 2021), ladi, ha rivelato quali sono le attuali condizioni del campione: le notizie fanno preoccupare. Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute diarrivano dallache ha svelato come sta oggi il campione ad un anno dal suo terribile secondo incidente che lo ha portato ad un L'articolo proviene da Leggilo.org.

Eurosport_IT : Alex continua a lottare, siamo tutti con te ???? Il comunicato: - RaiSport : La moglie di #Zanardi: 'Alex comunica anche se ancora non riesce a parlare' 'Le sue condizioni sono essenzialmente… - SkyTG24 : A un anno dal grave incidente in handbike, #AlexZanardi è 'in condizioni stabili', ma servono ancora esercizio e t… - studiomarzocchi : Obiettivo Tricolore: parte dal Centro protesi Inail la tappa bolognese della staffetta in handbike dedicata ad Alex… - assianir : Bebe Vio è una forza della natura e non teme nulla ?? Come Alex Zanardi è un esempio positivo per tantissimi -