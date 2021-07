Albergo Poveri Napoli, il ministro della Cultura Franceschini: “Servono più risorse” (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Per il recupero dell’Albergo dei Poveri di Napoli in atto una grande sfida. “Abbiamo già messo 100 milioni del Recovery risorse che però non bastano”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, parlando con i giornalisti a margine dell’inaugurazione dell’intervento decorativo globale della chiesa di San Gennaro, che si trova nel bosco di Capodimonte, ad opera dell’architetto Santiago Calatrava. Si tratta di “una grande sfida nazionale dell’intero Paese”, ha precisato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Per il recupero dell’deidiin atto una grande sfida. “Abbiamo già messo 100 milioni del Recoveryche però non bastano”. Lo ha detto il, Dario, parlando con i giornalisti a margine dell’inaugurazione dell’intervento decorativo globalechiesa di San Gennaro, che si trova nel bosco di Capodimonte, ad opera dell’architetto Santiago Calatrava. Si tratta di “una grande sfida nazionale dell’intero Paese”, ha precisato ...

Advertising

corrmezzogiorno : #Napoli Franceschini: per l’Albergo dei poveri non bastano cento milioni - anteprima24 : ** Albergo Poveri ##Napoli, il ministro della Cultura Franceschini: 'Servono più risorse' **… - Borntor07414815 : Poveri giocatori del Napoli che piangevano in albergo… ridicoli Sarri e i giocatori… volevano vincere senza giocare… patetici perdenti… - newsfinanza : Cento idee per l’Albergo dei poveri. Carfagna: ora accordo di programma - newsfinanza : Il futuro dell’Albergo dei Poveri, oltre centoventi iscritti a parlare -