Agricoltura biologica rigenerativa, a Parma il primo centro internazionale (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - Il primo centro internazionale di formazione e ricerca sull'Agricoltura biologica rigenerativa sorgerà alle porte di Parma, nel Davines Village, un villaggio interamente carbon neutral che include uffici, laboratori, un orto scientifico, un bistrot e molto altro, sede del Gruppo Davines, azienda certificata B Corp fondata nel 1983 dedicata al settore della cosmetica professionale. Il Davines Group - Rodale Institute European Regenerative Organic Center, questo il nome del nuovo centro, includerà una superficie agricola ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - Ildi formazione e ricerca sull'sorgerà alle porte di, nel Davines Village, un villaggio interamente carbon neutral che include uffici, laboratori, un orto scientifico, un bistrot e molto altro, sede del Gruppo Davines, azienda certificata B Corp fondata nel 1983 dedicata al settore della cosmetica professionale. Il Davines Group - Rodale Institute European Regenerative Organic Center, questo il nome del nuovo, includerà una superficie agricola ...

