Afghanistan | ritirato oltre il 90% delle truppe Usa

(Di martedì 6 luglio 2021) Gli Stati Uniti hanno completato il ritiro diil 90%loroin. Lo rende noto il Pentagono, sottolineando come sei ex basi Usa sono state già consegnate alle forze di ...

Gli Stati Uniti hanno completato il ritiro di oltre il 90% delle loro truppe in. Lo rende noto il Pentagono, sottolineando come sei ex basi Usa sono state già consegnate alle forze di sicurezza locali e tutti gli equipaggiamenti sono stati evacuati. Il termine per il ...La Germania e l'Italia hannoi loro ultimi soldati rimasti dall', ponendo fine a quasi due decenni di dispiegamento nel Paese devastato dalla guerra al fianco degli Stati Uniti e ...(ANSA) - WASHINGTON, 06 LUG - Gli Stati Uniti hanno completato il ritiro di oltre il 90% delle loro truppe in Afghanistan. Lo rende noto il ...Pezzo dopo pezzo, sfruttando il ritiro dei soldati americani, la debolezza dell'esercito afghano e l'incompetenza del governo locale ...