Afghanistan, perché il ritiro occidentale (non) è una buona notizia per Cina e Russia (Di martedì 6 luglio 2021) La fuga dei militari afghani verso il Tagikistan, l’Uzbekistan, il Pakistan fotografa con un immagine quanto complessa sia la situazione. I Talebani sono pesantemente tornati all’offensiva, (rapida, violenta, coordinata, come si vede nelle aree settentrionali), al punto che le Forze armate di Kabul, ancora inadeguate nonostante due decenni di assistenza occidentale, scappano per evitare la morte. Un quadro che parlando della fine di quella che il ministro della Difesa italiano, Lorenzo Guerini, ha definito preoccupante, a cui dedicare la massima attenzione. Le riunioni mediate da Doha hanno creato i presupposti per la fine dell’intervento chiesto da Washington dopo il 9/11 ... Leggi su formiche (Di martedì 6 luglio 2021) La fuga dei militari afghani verso il Tagikistan, l’Uzbekistan, il Pakistan fotografa con un immagine quanto complessa sia la situazione. I Talebani sono pesantemente tornati all’offensiva, (rapida, violenta, coordinata, come si vede nelle aree settentrionali), al punto che le Forze armate di Kabul, ancora inadeguate nonostante due decenni di assistenza, scappano per evitare la morte. Un quadro che parlando della fine di quella che il ministro della Difesa italiano, Lorenzo Guerini, ha definito preoccupante, a cui dedicare la massima attenzione. Le riunioni mediate da Doha hanno creato i presupposti per la fine dell’intervento chiesto da Washington dopo il 9/11 ...

Advertising

DanielaColi2 : Golfo Persico per lanciare cacciae droni in Afghanistan, ma sarebbe molto costoso perché sarebbe a 9 ore di distanza. - ernesto94128149 : l'afghanistan con il ritorno dei talebani ripiomba nel buio medievale, il myanmar è sull'orlo di una guerra civile:… - GiovanniFanfoni : @bruno_simili I primi paesi a ospitare i profughi sono le nazioni confinanti, perché non si tratterà di svuotare l'… - EnricoColtri1 : Vent'anni di guerra per tornare letteralmente al punto di partenza. Intanto il paese è ormai congelato da quarant'… - parliamdidroghe : @EnricoFurlan3 @giocammello La produzione di oppio in Afghanistan è illecita da sempre perché non destinata al marc… -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan perché Afghanistan, si teme per la stabilità futura "Ma la vera domanda da porsi " continua il docente - è perché la politica internazionale ha scelto di abbandonare l'Afghanistan a questa serie di eventi assolutamente prevedibili previsti e già ...

L'Afghanistan è diventato terreno di scontro tra Occidente e Oriente E ciò perché ora più di prima, l'Afghanistan è diventato terreno di scontro tra Occidente e Oriente, dato che vi confina la Cina con cui si è ingaggiato un duello globale alzo zero. Pechino teme il ...

Covid: Meloni, 'morti seconda ondata perché impreparati, eppure Conte sapeva' Affaritaliani.it "Ma la vera domanda da porsi " continua il docente - èla politica internazionale ha scelto di abbandonare l'a questa serie di eventi assolutamente prevedibili previsti e già ...E ciòora più di prima, l'è diventato terreno di scontro tra Occidente e Oriente, dato che vi confina la Cina con cui si è ingaggiato un duello globale alzo zero. Pechino teme il ...