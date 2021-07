Aereo si schianta in mare durante l’atterraggio: tutti morti. C’era anche un bimbo (Di martedì 6 luglio 2021) Un piccolo Aereo con a bordo 28 persone è precipitato in mare nella Russia orientale durante la manovra di atterraggio. Lo riferisce l’agenzia RIAnews. I servizi di emergenza russi hanno trovato i frammenti dell’Aereo scomparso, un An-26. Secondo i primi accertamenti, non ci sono sopravvissuti tra i 28 passeggeri a bordo, tra cui un bambino, e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 6 luglio 2021) Un piccolocon a bordo 28 persone è precipitato innella Russia orientalela manovra di atterraggio. Lo riferisce l’agenzia RIAnews. I servizi di emergenza russi hanno trovato i frammenti dell’scomparso, un An-26. Secondo i primi accertamenti, non ci sono sopravvissuti tra i 28 passeggeri a bordo, tra cui un bambino, e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

RadioItaliaIRIB : Russia, si schianta aereo con 28 persone a bordo - tusciaweb : Russia, aereo con 28 persone a bordo si schianta in mare Kamchatka - Un aereo di linea russo con 28 persone a bord… - zazoomblog : Russia: aereo si schianta in mare con 28 persone a bordo - #Russia: #aereo #schianta #persone - giornaleradiofm : Approfondimenti: Russia: aereo si schianta in mare con 28 persone a bordo: (ANSA) - MOSCA, 06 LUG - Un aereo di lin… - iconanews : Russia: aereo si schianta in mare con 28 persone a bordo -