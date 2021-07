Addio Raffaella Carrà | Ecco l’omaggio della Nazionale Italiana per la leggendaria icona

(Di martedì 6 luglio 2021) Tra i tanti che stanno omaggiando la grande, scomparsa nella giornata di ieri 5 luglio, si aggiunge lacalcio, che per la sua semifinale degli Europei di stasera ha deciso di dedicare, in apertura, un ricordo alla donna simbolotelevisione. Un omaggio da simbolo a simbolo La FIGC infatti ha chiesto alla UEFA, che ha accettato, di inserire nella playlist ufficiale utilizzata primasemifinale di stasera uno dei suoi pezzi più noti, ovvero A far l’amore comincia tu, le cui note dunque risuoneranno prima ...

Advertising

RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - chetempochefa : Con tanta tristezza nel cuore annunciamo la scomparsa della grande Raffaella Carrà, che ci ha lasciato all’età di 7… - Raiofficialnews : 'La mia carriera è stato un continuo sorprendermi, e questo è il massimo: gioire di una piccola o di una grande cos… - Angy1119 : RT @Raiofficialnews: 'La mia carriera è stato un continuo sorprendermi, e questo è il massimo: gioire di una piccola o di una grande cosa s… - laboescapes : RT @Centro_Apice: ?? ?? Addio a Raffaella Carrà. Iconica, rivoluzionaria, poliedrica, con lei sono cresciute generazioni di italiani e non so… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Raffaella

Carrà, il commossodi Pieraccioni: fu lei a lanciarlo in Rai Il Comune ha omaggiato la Carrà manifesti funebri in ricordo della "regina della televisione italiana" e si appresta a ...Allora non capii cosa volesse dirmi, non mi aveva mai parlato così, ma ora penso che quello era un messaggio di amore, diper me. Ogni volta che ci ripenso mi commuovo.era un'artista ...«Sicuramente guadagno bene ma il mio è un duro lavoro. Il mio cosiddetto mega-contratto? Se sapessero quanto pago di tasse! E il rischio dove lo mettono?». Così ...Nelle sue ultime disposizioni, la conduttrice ha chiesto una semplice bara di legno grezzo e un'urna per contenere le sue ceneri ...