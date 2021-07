Addio alla Serie A | visite mediche superate | firma in arrivo

(Di martedì 6 luglio 2021)oggi per Hakimi al Paris Saint Germain.A: a breve lasul contratto. All’Inter 70 milioni. Ormai si attende soltanto l’ufficialità. Achraf Hakimi è virtualmente un giocatore del Paris Saint Germain. Il marocchino, in mattinata, ha sostenuto a Parigi ledi rito e a breve si recherà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - Raiofficialnews : 'La mia carriera è stato un continuo sorprendermi, e questo è il massimo: gioire di una piccola o di una grande cos… - fanpage : È morta Raffaella Carrà, addio alla Regina della Tv - annarigel : RT @RonaldoProtti: La morte di Giulia Ustioni a Massa: lacrime per l’addio alla 30enne - GiorgiaNazio : @sangiovann1 Ho già detto addio alla sessione invernale 2020/21, che faccio? ?? Mmm.. Vabbè pazienza.. Addio sessio… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio alla

... avendo regalatocittà di Parma una serie di promozioni : dalla serie Dmassima competizione nazionale. Sulla panchina della Samp, dopo l'di Ranieri, D'Aversa proverà quantomeno a ...REGINA DELLA TV, LO SPECIALE Questo nel dettaglio il programma delle esequie: Mercoledì 7 luglio: ore 16.00 partenza corteo funebre da Via Nemea 21. Il corteo farà le seguenti tappe, dove ...ROMA – I funerali di Raffaella Carrà , morta ieri a Roma, si svolgeranno venerdì 9 luglio alle 12 presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli. Domani invece ci sarà il corteo funebre, poi la camera a ...Sergio Japino è stato il compagno di Raffaella Carrà con cui ha anche condiviso la vita privata: un amore che non è mai finito dopo l'addio.