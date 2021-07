Addio a padre Ernesto Santucci | si occupava degli emarginati di Napoli

(Di martedì 6 luglio 2021) Lutto nella chiesa per la morte di, missionario gesuita che per tanti anni ha vissuto anche aè nato a L'Aquila nel 1930. A 18 anni entra nella ...

Lutto nella chiesa per la morte di padre Ernesto Santucci, missionario gesuita che per tanti anni ha vissuto anche a Napoli. Padre Ernesto Santucci è nato a L'Aquila nel 1930. A 18 anni entra nella Compagnia di Gesù e a 31 anni viene ordinato sacerdote. Inizia il suo apostolato a Napoli, presso l'Istituto Pontano, come ...