Accoltellata dall' ex | dimessa da ospedale per riabilitazione

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Accoltellata dall

Agenzia ANSA

La notizia che Paola è fuori pericolo è stata anticipata'Unione Sarda che parla di un trasferimento al Mater Olbia per la riabilitazione.. Circa venti giorni fa la donna era uscita dal coma e ...L'agonia della 34ennesarebbe durata due ore, fino a quando l'uomo, spazientitosi per ... facendo letteralmente volare via'abitacolo l'agonizzante Nicole, che non indossava la cintura ...Dopo quasi due mesi parte dei quali passati in coma, Paola Piras lascia l'ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. (ANSA) ...La disperazione con i parenti: "Il demonio? Non me ne parlò mai. Aveva detto che sarebbe uscito a fare un giro". Il gip: "Senza scrupoli" ...