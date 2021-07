Accesso libero al centro vaccinale e dose unica Johnson&Johnson per gli over 60 (Di martedì 6 luglio 2021) Al fine di promuovere l’adesione alla vaccinazione anti Covid-19 da parte degli “over 60” non ancora vaccinati – che sul territorio di Bergamo sono circa 44.257 (pari al 14% della popolazione “over 60”) – Ats Bergamo e i centri vaccinali locali hanno deciso di aprire l’Accesso diretto alla vaccinazione senza prenotazione per questa categoria di cittadini fino al 31 luglio. Inoltre sarà garantita la somministrazione del vaccino Johnson&Johnson che prevede una sola e unica dose (quindi non necessita di richiamo). “È già stata raggiunta una copertura molto elevata (86%) per questa fascia ... Leggi su bergamonews (Di martedì 6 luglio 2021) Al fine di promue l’adesione alla vaccinazione anti Covid-19 da parte degli “60” non ancora vaccinati – che sul territorio di Bergamo sono circa 44.257 (pari al 14% della popolazione “60”) – Ats Bergamo e i centri vaccinali locali hanno deciso di aprire l’diretto alla vaccinazione senza prenotazione per questa categoria di cittadini fino al 31 luglio. Inoltre sarà garantita la somministrazione del vaccino Johnson&Johnson che prevede una sola e(quindi non necessita di richiamo). “È già stata raggiunta una copertura molto elevata (86%) per questa fascia ...

