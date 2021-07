A settembre la scuola sarà di nuovo online? L’allarme dei Presidi (Di martedì 6 luglio 2021) La scuola potrebbe non partire a settembre. Allo studio diverse ipotesi ad iniziare da quella del posticipo dell’inizio del nuovo anno scolastico. Il Governo Draghi vaglia anche una partenza online. Ma l’ipotesi didattica a distanza non piace ai Presidi. “Non è accettabile prefigurare un ulteriore anno scolastico con classi dimezzate e attività didattiche in duplice modalità”, dicono i Dirigenti scolastici che denunciano l’annoso problema dei “trasporti, al quale non si è capaci di dare soluzione”. “L’emergenza – sottolineano – non può diventare ordinarietà sulla pelle di studenti e lavoratori della ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 6 luglio 2021) Lapotrebbe non partire a. Allo studio diverse ipotesi ad iniziare da quella del posticipo dell’inizio delanno scolastico. Il Governo Draghi vaglia anche una partenza. Ma l’ipotesi didattica a distanza non piace ai. “Non è accettabile prefigurare un ulteriore anno scolastico con classi dimezzate e attività didattiche in duplice modalità”, dicono i Dirigenti scolastici che denunciano l’annoso problema dei “trasporti, al quale non si è capaci di dare soluzione”. “L’emergenza – sottolineano – non può diventare ordinarietà sulla pelle di studenti e lavoratori della ...

