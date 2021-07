“A lei, lo chiedo io”. Raffaella Carrà, si leva la voce di Milly Carlucci. Tutti d’accordo (Di martedì 6 luglio 2021) Raffaella Carrà ha lasciato un vuoto incredibile nel cuore di milioni di italiani e non solo. La notizia della sua morte è ancora fresca e in tanti non riescono a crederci che il suo sorriso, il suo talento e la sua positiva trasgressione non siano più con noi. La malattia, tenuta nascosta fino all’ultimo, se l’è portata via e ora sono in corso i preparativi per l’ultimo saluto all’icona della musica. Sono stati fatti circolare i dettagli riguardanti la camera ardente e le esequie che si terranno nei prossimi giorni. Tra le tante che hanno commentato la tristissima notizia anche la conduttrice di ‘Ballando con le stelle’ e ‘Il Cantante Mascherato’, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 luglio 2021)ha lasciato un vuoto incredibile nel cuore di milioni di italiani e non solo. La notizia della sua morte è ancora fresca e in tanti non riescono a crederci che il suo sorriso, il suo talento e la sua positiva trasgressione non siano più con noi. La malattia, tenuta nascosta fino all’ultimo, se l’è portata via e ora sono in corso i preparativi per l’ultimo saluto all’icona della musica. Sono stati fatti circolare i dettagli riguardanti la camera ardente e le esequie che si terranno nei prossimi giorni. Tra le tante che hanno commentato la tristissima notizia anche la conduttrice di ‘Ballando con le stelle’ e ‘Il Cantante Mascherato’, ...

