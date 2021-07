A Bergamo dimezzati i ricoverati per Covid Vaccini | faremo una terza dose?

(Di martedì 6 luglio 2021) Insieme ad alcune buone notizie si osservano, in Italia e nel mondo, alcuni segnali di preoccupazione che meritano di essere monitorati. Iniziamo dai numeri nazionali. Con qualche preoccupazione rimarchiamo il forte rallentamento nella dinamica calante dei positivi: dopo settimane con valori intorno al 30%, la riduzione si è ridotta al 2,3%. Nella settimana epidemiologica 30 giugno – 5 luglio i nuovi casi sono stati 5.348 (dai 5.475 del periodo precedente), media giornaliera 764 (da 782); rapporto positivi/tamponi totali: 0,46%; rapporto positivi/casi testati: 1,75%. Ancora in diminuzione sia i ricoveri ordinari (1.337 contro i 1.723 di lunedì scorso) che quelli in terapia intensiva (oggi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo dimezzati

TorinOggi.it

Per quanto riguarda invece i decessi da Covid contratto sul lavoro da inizio pandemia, Torino si attesta sulla percentuale del 3,8% preceduta nell'ordine da, Milano e Roma (con il 7,5% ...Anche l'incidenza, nella Provincia di, è calata in una sola settimana da 9 a 4 casi ogni 100 mila abitanti, mentre i contagi si sonoregistrando un - 54% .In Lombardia contagi giù da 131 a 51, con il tasso di positività stabile però allo 0,5%. In Campania i nuovi positivi scendono invece da 110 a 68, con il tasso di positività che si dimezza, passando d ...Gori terzo sindaco più apprezzato d'Italia, Fontana decimo tra i presidenti di Regione. Cosa dice la classifica pubblicata da Il Sole 24 Ore ...