A 12 anni finisce in sedia a rotelle dopo il vaccino Pfizer: cosa le è successo (Di martedì 6 luglio 2021) La storia di Maddie è sconvolgente. Sotto tutti i punti di vista. Il dato tragico è che a soli 12 anni si ritrova in sedia a rotelle, si alimenta tramite un tubo e perde frequentemente la memoria. Ma perché raccontiamo questa storia? Perché tutto questo a Maddie è successo subito dopo aver ricevuto la doppia dose di Pfizer. Maddie De Garay, secondo la denuncia della madre Stephanie, è infatti costretta a vivere sulla sedia a rotelle ed è stata ad un passo dalla morte dopo la seconda inoculazione del vaccino contro il ... Leggi su ilparagone (Di martedì 6 luglio 2021) La storia di Maddie è sconvolgente. Sotto tutti i punti di vista. Il dato tragico è che a soli 12si ritrova in, si alimenta tramite un tubo e perde frequentemente la memoria. Ma perché raccontiamo questa storia? Perché tutto questo a Maddie èsubitoaver ricevuto la doppia dose di. Maddie De Garay, secondo la denuncia della madre Stephanie, è infatti costretta a vivere sullaed è stata ad un passo dalla mortela seconda inoculazione delcontro il ...

