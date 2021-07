9 luglio | l’apocalisse

Leggi su butac

(Di martedì 6 luglio 2021) Lo ammetto, fare parte dei poteri fortissimi ci permette di avere delle anticipazioni su quanto sta per accadere nel nostro piccolo mondo e questo fa sì che tutti noi della redazione di BUTAC abbiamo preso le nostre precauzioni. Al momento vi stiamo scrivendo da una base sulla faccia nascosta della Luna, protetti sia da eventuali attacchi informatici sia dalla variante boomer della COVID-19. A parte gli scherzi, è vero che venerdì prossimo si terrà un’esercitazione su scala globale di un attacco informatico. Non è qualcosa che ci deve preoccupare, di eventi simili ne sono stati fatti in precedenza e più basiamo l’economia del pianeta sulla rete più bisogna organizzare eventi del genere. ...