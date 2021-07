5 motivi per leggere il numero estivo di AD Italia (Di martedì 6 luglio 2021) Lo yacht Satori di Borgo Santo Pietro. Foto Stuart PearceIl mare è protagonista di questo numero estivo di AD, in edicola dal 13 luglio. Un mare ancestrale, diverso da tutti gli altri, perché è il “nostro”, il Mediterraneo. Così, in una sorta di viaggio costiero, scoprirete la casa (non solo residenza di vacanza, ma rifugio dell’anima) costruita, con materiali crudi e autoctoni, in Sardegna. Un antico rustico ligure affacciato su una delle baie più belle del mondo, proprio sul porticciolo di Portofino. Un hotel iconico che da 70 anni accoglie, come in famiglia, il jet set internazionale offrendo arte e la vista sul golfo di Positano. E una ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021) Lo yacht Satori di Borgo Santo Pietro. Foto Stuart PearceIl mare è protagonista di questodi AD, in edicola dal 13 luglio. Un mare ancestrale, diverso da tutti gli altri, perché è il “nostro”, il Mediterraneo. Così, in una sorta di viaggio costiero, scoprirete la casa (non solo residenza di vacanza, ma rifugio dell’anima) costruita, con materiali crudi e autoctoni, in Sardegna. Un antico rustico ligure affacciato su una delle baie più belle del mondo, proprio sul porticciolo di Portofino. Un hotel iconico che da 70 anni accoglie, come in famiglia, il jet set internazionale offrendo arte e la vista sul golfo di Positano. E una ...

Ultime Notizie dalla rete : motivi per 'Ndrangheta stragista', rinviato il processo ... il difensore di Graviano, l'avvocato Giuseppe Aloisio, ha sollevato un problema di lesione dei diritti difensivi chiedendo alla Corte di riaprire i termini per la presentazione dei motivi aggiunti ...

PS Vita 'rivive' grazie a Nintendo Switch OLED La seconda piattaforma di gioco portatile di Sony non ha mai preso piede quanto la precedente PSP , sebbene con gli anni i fan l'abbiano iniziata ad elogiare per motivi non del tutto chiari. Ora, a ...

5 validi e semplici motivi per avere una agenda cartacea lagazzettadiviareggio.it Ucciso per un debito di droga, resta in carcere uno dei sospettati La Corte di Cassazione ha confermato la misura in carcere per Carmine Alfano, detenuto e imputato per l'omicidio di Armando Faucitano, depositando le motivazioni che hanno ...

Ritirato un noto farmaco per la pressione dalle farmacie: ecco la marca, i lotti e il motivo del ritiro Un farmaco molto diffuso per l’ipertensione è stato ritirato dalle farmacie in via precauzionale, per tracce di impurezza nel principio attivo. Vediamo quali sono i lotti vietati. La notizia è stata c ...

